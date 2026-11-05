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Nuevas fechas y horarios de las visitas conyugales en centros penitenciarios

El INP habilitó visitas conyugales en 13 centros penitenciarios del país. Conoce las fechas y los horarios establecidos

Nuevas fechas y horarios de las visitas conyugales en centros penitenciarios

El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó los horarios y fechas habilitados para las visitas conyugales en distintos centros penitenciarios del país, como parte del calendario de visitas autorizado del jueves 5 al lunes 9 de noviembre de este 2026.

 Fotos: archivo
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Redacción La Prensa
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