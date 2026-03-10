La inflación en Honduras se modera al 3,46 % a febrero de 2026, dentro de la meta oficial

Tegucigalpa.

La inflación interanual en Honduras se situó en el 3,46 % al cierre del primer bimestre de 2026, por debajo del 4,75 % registrado en 2025, y se mantuvo dentro del rango de tolerancia oficial, fijado en el 4 % ± 1 punto porcentual, informó este martes el Banco Central. El organismo hondureño precisó, en un informe, que la inflación entre enero y febrero pasado refleja una "tendencia moderada" en el ritmo de crecimiento a corto plazo.

Detalló que el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más incidió en la inflación interanual, con una contribución de 1,16 puntos porcentuales, seguido de restaurantes y servicios de alojamiento (0,58 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,39 puntos); muebles, equipos y mantenimiento del hogar (0,29 puntos) y cuidado personal (0.29 puntos). El emisor del Estado indicó que estos cinco sectores contribuyeron, en conjunto, al 78,3 % del resultado de la inflación interanual. En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación de 0,40 % en febrero, una cifra inferior al 1,15 % reportado en el mismo mes de 2025. El Banco Central precisó que el comportamiento inflacionario en febrero estuvo determinado principalmente por el incremento en los precios de educación, combustibles de uso vehicular y algunos alimentos perecederos.