Las imágenes que deja la instalación del Congreso Móvil en San Pedro Sula

El Gimnasio Municipal de San Pedro Sula se convirtió en la sede de las jornadas del Congreso Móvil, donde diputados debaten iniciativas y proyectos orientados a impulsar el desarrollo de Cortés y otras regiones del país.

San Pedro Sula se convirtió en el centro de la actividad legislativa con la instalación del Congreso Móvil en el Gimnasio Municipal, un espacio que reúne a diputados y autoridades para discutir iniciativas de ley y proyectos de interés para la zona norte, occidente y el litoral atlántico de Honduras.

Las imágenes de la jornada muestran los preparativos, la organización de las instalaciones y la llegada de los parlamentarios que participarán en las sesiones programadas durante dos días en la ciudad industrial.

La actividad busca acercar el trabajo del Poder Legislativo a las distintas regiones del país y abrir espacios para discutir las principales necesidades de sus habitantes, con especial atención a los municipios del departamento de Cortés.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que la agenda de las jornadas estará concentrada principalmente en asuntos relacionados con este departamento. Según detalló, más del 90 % de los temas que se discutirán corresponden a iniciativas de interés para Cortés.

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Zambrano indicó que durante la primera jornada participarían los diputados de Cortés, mientras que las sesiones continuarían al día siguiente, desde las 9:30 de la mañana hasta las 5:00 o 6:00 de la tarde.

Uno de los principales puntos abordados es la aprobación de proyectos de infraestructura y la inversión prevista para el departamento. El titular del Legislativo aseguró que se contemplan más de 8,000 millones de lempiras en fondos nacionales y cerca de 600 millones de dólares en préstamos externos ya autorizados.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por Zambrano, estas inversiones representarían más de 23,000 millones de lempiras para Cortés durante los próximos años, mediante diferentes proyectos y obras.

El presidente del Congreso sostuvo que la instalación de este espacio legislativo permitirá establecer una base de trabajo entre el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, las alcaldías y diputados de diferentes partidos políticos.

Por su parte, la diputada liberal por Cortés, María López, consideró que la llegada del Congreso Móvil representa una oportunidad para presentar mociones e impulsar iniciativas legislativas que respondan a las necesidades de la población del Valle de Sula.

La parlamentaria destacó la importancia de aprovechar las jornadas para plantear propuestas en beneficio de las comunidades de la zona norte y buscar respuestas a las demandas de sus habitantes.

Zambrano también defendió la importancia de dar mayor atención a Cortés, al señalar que sus habitantes contribuyen al desarrollo económico del país y esperan que ese aporte se traduzca en obras y proyectos para sus familias.

Las jornadas del Congreso Móvil continuarán en el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula, donde los diputados tienen previsto desarrollar la agenda legislativa y abordar propuestas que buscan impulsar el desarrollo del departamento y otras regiones de Honduras.