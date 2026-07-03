Las imágenes del desalojo de manifestantes en El Progreso, Yoro

Agentes policiales desalojaron a manifestantes que bloquearon este viernes ambas trochas del puente La Democracia, en El Progreso, Yoro, tras protestas contra el aumento a la tasa vehicular municipal.
Las principales vías que comunican a El Progreso con San Pedro Sula y Tela (Atlántida) permanecieron bloqueadas este viernes por una protesta encabezada por taxistas, transportistas y representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, quienes rechazan el incremento a la tasa aprobada por la Corporación Municipal.
Otro punto afectado es la carretera que conduce a La Barca, situación que ha provocado complicaciones en la circulación vehicular en distintos sectores del valle de Sula. Tampoco hay paso en la vía hacia Tela, Atlántida.
Después del desalojo en el puente La Democracia, manifestantes se desplazaron hacia otro punto de la ciudad para continuar con la protesta.
El exregidor de la Corporación Municipal de El Progreso, Yoro, Juan Carlos Carvajal, cuestionó el incremento a la tasa vial municipal, asegurando que dicho ajuste no fue aprobado en sesión de corporación y que el Plan de Arbitrios se mantiene sin modificaciones en ese apartado.
Bloqueo de carretera en la vía a Tela, Atlántida. Juan Carlos Carvajal explicó que en la administración anterior no se incluyó ningún aumento a la tasa vial y que, según su revisión de distintos planes de arbitrios, la estructura del cobro se ha mantenido sin cambios relevantes en los últimos años.
El exfuncionario señaló que no fue convocado a la sesión en la que supuestamente se habría discutido el incremento y afirmó que este tipo de decisiones deben ser conocidas y aprobadas formalmente por la corporación municipal.
Asimismo, sostuvo que la aplicación del cobro estaría vinculada a decisiones administrativas dentro de la alcaldía, al ser la instancia que opera los sistemas tributarios municipales, por lo que atribuyó la responsabilidad del ajuste al alcalde.
La convocatoria surge en medio del creciente rechazo de sectores de la sociedad civil al incremento del 300% en la tasa vial municipal, una medida que ha generado inconformidad entre los contribuyentes, quienes aseguran que el ajuste impacta directamente en su economía familiar.
La Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso expresó su “profunda preocupación” por el ajuste que entró en vigencia el 1 de julio de 2026, en un contexto marcado —según señalan— por desaceleración económica, cierre de negocios, desempleo y alza en los costos operativos.
La organización empresarial reconoce la necesidad de inversión en infraestructura municipal, pero insiste en que cualquier incremento tributario debe estar respaldado por estudios técnicos, financieros y legales, además de un proceso amplio de socialización con los sectores afectados.
También cuestiona la falta de diálogo previo a la aprobación del incremento. Señala que decisiones de este tipo deben construirse con transparencia y participación ciudadana, para evitar la pérdida de confianza entre autoridades y contribuyentes.
En ese sentido, la Cámara solicitó a la Corporación Municipal revisar el ajuste aprobado y hacer públicos los estudios que lo sustentan, así como detallar el destino de los fondos adicionales que se esperan recaudar.