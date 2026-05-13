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Hoy vencen amnistías vehicular y de energía; piden hacer planes de pago

Algunas amnistías vencen este miércoles 13 de mayo, mientras otras fueron ampliadas por el Congreso Nacional.

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 14:04 -
  • Kleymer Baquedano
Hoy vencen amnistías vehicular y de energía; piden hacer planes de pago

Algunas amnistías aprobadas el 13 de febrero de 2026 por el Congreso Nacional llegan a su fin este miércoles 13 de mayo de 2026. Las autoridades recomendaron a los usuarios suscribir planes de pago antes de que finalice el día para acogerse a los beneficios.

 Foto: Cortesía

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Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

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