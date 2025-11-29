¿Por qué Hondutel perdió el liderazgo que tuvo en los ochenta y noventa?

Hondutel comenzó sus operaciones el 1 de enero de 1977 como la empresa estatal de telecomunicaciones de Honduras. La empresa pionera en las telecomunicaciones y que llegó a tener más de 163,000 clientes en los 90, ha enfrentado desafíos financieros debido a la mala gestión y la competencia.
Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.