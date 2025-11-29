  1. Inicio
  2. · Honduras

¿Por qué Hondutel perdió el liderazgo que tuvo en los ochenta y noventa?

Hondutel arrastra pérdidas, perdió mercado desde 1996 y no logró recuperar clientes tras robos y daños por Eta y Iota.

  • Actualizado: 29 de noviembre de 2025 a las 14:22 -
  • Kleymer Baquedano
¿Por qué Hondutel perdió el liderazgo que tuvo en los ochenta y noventa?

Hondutel comenzó sus operaciones el 1 de enero de 1977 como la empresa estatal de telecomunicaciones de Honduras. La empresa pionera en las telecomunicaciones y que llegó a tener más de 163,000 clientes en los 90, ha enfrentado desafíos financieros debido a la mala gestión y la competencia.

Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias