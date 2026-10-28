“Me van a enviar al frente”: el último mensaje de hondureño combatiendo en guerra de Rusia

Mario Roberto López López (derecha) un hondureño de 49 años originario de La Ceiba, falleció en el frente de batalla en Rusia, adonde viajó el 4 de julio de 2026 tras recibir una oferta de trabajo en gestión logística y control de inventarios que, según el relato de su hija, terminó llevándolo a las filas del ejército ruso en el conflicto contra Ucrania.
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