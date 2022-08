Una joven hondureña de 27 años fue asesinada a balazos la noche el martes de esta semana presuntamente por su expareja en Upper Darby, Filadelfia, Estados Unidos.

María Lucía Caravantes Rodríguez era originaria de la comunidad de Quebrada Seca, municipio de Nueva Arcadia, en el departamento de Copán.

La joven quien se había ido para Estados Unidos para evitar que su expareja la siguiera agrediendo, pero el sospechoso la encontró en Estados Unidos y la mató.

María Caravantes se había separado de su expareja porque este la maltrataba. Tras dejarlo él la siguió buscando pero ella lo esquivaba por lo que se molestó con ella hasta quitarle la vida.

Ella había migrado hace un año para buscar mejores oportunidades y ayudar a su familia e iniciar una nueva vida.

“Yo no esperaba esto, pero Dios tiene que tomar sus medidas para el que hizo eso con mi hija, ingrato que se aprovechó de ella, me sonsacó de aquí, me la llevó para matármela”, dijo la madre de María Caravantes.

El supuesto agresor llegaba a su casa y ella aconsejaba a su hija sobre su expareja, pero ella “nunca le hizo caso”.

“Pedimos ayuda al pueblo y al gobierno del país para repatriar a nuestra hermana. La queremos enterrar aquí. Esto no es fácil, es algo terrible”, menciono su hermano Elvin Caravantes, quien dio su número para recibir cualquier tipo de ayuda: 9635-8370.

En la plataforma de Gofundme están recaudando fondos para apoyar con los gastos fúnebres de María Caravantes.

El supuesto asesino aún no ha sido capturado por las autoridades de Estados Unidos.

El fin de semana se reportó el asesinato de Claudia Núñez (36) y su hijo Kevin Núñez (14). por su expareja en la comunidad de Raleigh en Memphis, Tennessee, Estados Unidos.