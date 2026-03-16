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A un año de la tragedia aérea de Roatán: cómo eran las víctimas

El lunes 17 de marzo de 2025, el cielo y el mar de Islas de la Bahía se convirtieron en escenario de una de las tragedias aéreas más dolorosas de la historia reciente de Honduras. ¿Quiénes eran las 12 personas que murieron?

A un año de la tragedia aérea de Roatán: cómo eran las víctimas

El lunes 17 de marzo de 2025, el cielo de Islas de la Bahía se convirtió en escenario de una de las tragedias aéreas más dolorosas de la historia reciente de Honduras. Aquel día, una aeronave de la aerolínea Lanhsa terminó en las profundidades del mar Caribe, dejando 12 personas muertas: el piloto, el copiloto y diez pasajeros. ¿Quiéne eran y a qué se dedicaban?

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Redacción La Prensa
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