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¿Cuándo vencen las amnistías aprobadas en Honduras?

Fechas de vencimiento de las amnistías en Honduras: energía, vehículos, SAR, municipales y migración en 2026.

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 16:14 -
  • Kleymer Baquedano
¿Cuándo vencen las amnistías aprobadas en Honduras?

El Congreso Nacional de Honduras aprobó en febrero de 2026 un paquete de amnistías mediante el Decreto Legislativo No. 7-2026, publicado en La Gaceta el 13 de febrero de 2026. Esta amnistía libera del pago de multas, recargos e intereses por mora. Entre el paquete se incluye la condonación de recargos por mora en facturas de energía eléctrica acumuladas hasta diciembre de 2025.

 Foto: LA PRENSA

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Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

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