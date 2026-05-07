¿Cuándo vencen las amnistías aprobadas en Honduras?

El Congreso Nacional de Honduras aprobó en febrero de 2026 un paquete de amnistías mediante el Decreto Legislativo No. 7-2026, publicado en La Gaceta el 13 de febrero de 2026. Esta amnistía libera del pago de multas, recargos e intereses por mora. Entre el paquete se incluye la condonación de recargos por mora en facturas de energía eléctrica acumuladas hasta diciembre de 2025.
Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.