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L4,662 millones cuestan hospitales suspendidos de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá

El vocero del Tribunal Superior de Cuentas, Rodolfo Iaaula, confirmó que el ente contralor realiza una revisión técnica, jurídica y financiera de los proyectos. LA PRENSA constató a finales de 2025 el avance de las obras de Santa Bárbara y Ocotepeque

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 14:11 -
  • Jessica Figueroa
L4,662 millones cuestan hospitales suspendidos de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá

La suspensión de las obras de tres hospitales públicos abrió una nueva etapa en la investigación: ahora la atención se concentra en los contratos, los montos y las razones que llevaron a frenar la ejecución de los proyectos de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá, Olancho. En la foto, cómo lucían los hospitales de Santa Bárbara y Ocotepeque en noviembre de 2025. El más avanzado es el de Ocotepeque.

 Fotos: Franklin Muñoz/LA PRENSA

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Jessica Figueroa
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

Periodista de investigación, editora y cronista. Con 22 años en el periodismo escrito y multimedia. Con subespecialidades en diseño y edición gráfica e inteligencia artificial.

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