L4,662 millones cuestan hospitales suspendidos de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá

La suspensión de las obras de tres hospitales públicos abrió una nueva etapa en la investigación: ahora la atención se concentra en los contratos, los montos y las razones que llevaron a frenar la ejecución de los proyectos de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá, Olancho. En la foto, cómo lucían los hospitales de Santa Bárbara y Ocotepeque en noviembre de 2025. El más avanzado es el de Ocotepeque.
Periodista de investigación, editora y cronista. Con 22 años en el periodismo escrito y multimedia. Con subespecialidades en diseño y edición gráfica e inteligencia artificial.