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Revelan quién pagó el viaje privado de regreso de JOH a Honduras y cuánto costó

Equipo legal del expresidente Juan Orlando Hernández detalló quiénes pagaron el vuelo privado y el costo del mismo

Revelan quién pagó el viaje privado de regreso de JOH a Honduras y cuánto costó

El regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras tras ser indultado por Donald Trump continúa generando reacciones. Tras arribar el pasado domingo 26 de julio al aeropuerto internacional de Palmerola en un vuelo privado procedente de Estados Unidos, surgieron interrogantes sobre quién financió el traslado y cuál fue el costo estimado de la operación.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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