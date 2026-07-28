Revelan quién pagó el viaje privado de regreso de JOH a Honduras y cuánto costó

El regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras tras ser indultado por Donald Trump continúa generando reacciones. Tras arribar el pasado domingo 26 de julio al aeropuerto internacional de Palmerola en un vuelo privado procedente de Estados Unidos, surgieron interrogantes sobre quién financió el traslado y cuál fue el costo estimado de la operación.
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