"Si el radicalismo regresa, aquí estará un indito bien parado": el discurso de JOH en Toncontín

Con un mensaje cargado de referencias a su proceso judicial, agradecimientos a sus seguidores y una advertencia sobre el futuro político del país, el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) reapareció este domingo en el aeropuerto Toncontín, donde aseguró que, aunque su prioridad será su familia, no permanecerá en silencio si considera que Honduras vuelve a enfrentar un escenario de "radicalismo".
LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.