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"Si el radicalismo regresa, aquí estará un indito bien parado": el discurso de JOH en Toncontín

El expresidente Juan Orlando Hernández en su discurso anunció también que emprenderá acciones para recuperar bienes familiares que, según afirmó, fueron asegurados injustamente durante el proceso judicial

Si el radicalismo regresa, aquí estará un indito bien parado: el discurso de JOH en Toncontín

Con un mensaje cargado de referencias a su proceso judicial, agradecimientos a sus seguidores y una advertencia sobre el futuro político del país, el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) reapareció este domingo en el aeropuerto Toncontín, donde aseguró que, aunque su prioridad será su familia, no permanecerá en silencio si considera que Honduras vuelve a enfrentar un escenario de "radicalismo".

 Fotos: Estalin Irías/ LA PRENSA

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Redacción La Prensa
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