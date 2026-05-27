Autos, combustibles y barcos saturan el único puerto activo del Pacífico hondureño

El puerto de Henecán, en San Lorenzo, Valle, se ha convertido en una pieza clave para el comercio hondureño. Por sus muelles entran combustibles, vehículos, motocicletas, hierro y mercancías procedentes de Asia, pero su crecimiento ya rebasó la capacidad instalada.
Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.