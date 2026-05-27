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Autos, combustibles y barcos saturan el único puerto activo del Pacífico hondureño

Henecán se consolidó como la segunda aduana con mayor recaudación del país, pero opera al límite: recibe más carga, más vehículos y más buques, mientras arrastra años de inversiones pendientes en grúas, patios, dragado y ampliación portuaria.

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 11:00 -
  • Kleymer Baquedano
Autos, combustibles y barcos saturan el único puerto activo del Pacífico hondureño

El puerto de Henecán, en San Lorenzo, Valle, se ha convertido en una pieza clave para el comercio hondureño. Por sus muelles entran combustibles, vehículos, motocicletas, hierro y mercancías procedentes de Asia, pero su crecimiento ya rebasó la capacidad instalada.

 Fotos cortesía para LA PRENSA

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Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

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