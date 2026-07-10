Precios de los combustibles en Honduras a partir del lunes 13 de julio

Cortés, Honduras.

La Secretaría de Energía (SEN) informó este viernes que, a partir del 13 de julio, entrarán en vigor nuevos precios para los combustibles en Honduras.

De acuerdo con la institución, las gasolinas, el diésel, el kerosene y el GLP vehicular registrarán nuevas rebajas, mientras que el GLP doméstico mantendrá su precio debido al subsidio temporal otorgado por el Gobierno de la República.

En San Pedro Sula, la gasolina superior tendrá un nuevo precio de L 127.88, luego de una rebaja de L 0.22 por galón. Asimismo, la gasolina regular pasará a costar L 118.43, tras una disminución de L 0.03.

El kerosene registrará una rebaja de L 2.22, por lo que su nuevo precio será de L 99.09. El diésel, por su parte, disminuirá L 1.20, quedando en L 116.23 por galón.