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Precios de los combustibles a partir del lunes 11 de mayo en Honduras

La Secretaría de Energía confirmó la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia la próxima semana en Honduras

Precios de los combustibles a partir del lunes 11 de mayo en Honduras

El kerosene y el diésel registrarán rebajas tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

 Foto: archivo
Cortés, Honduras.

La Secretaría de Energía informó la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 11 de mayo de 2026, reflejando aumentos en las gasolinas y el GLP vehicular, mientras que el kerosene y el diésel registrarán rebajas tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

Precios en Tegucigalpa

En Tegucigalpa, la gasolina superior aumentará 1.26 lempiras y pasará a costar 142.11 lempiras por galón, mientras que la regular subirá 1.50 lempiras, alcanzando los 130.82 lempiras.

Por su parte, el kerosene tendrá una rebaja de 6.01 lempiras, fijando su nuevo precio en 133.69 lempiras, y el diésel disminuirá 2.78 lempiras para cotizarse en 138.89 lempiras por galón.

Honduras y toda Centramérica afectada por aumento del gas LPG

El GLP doméstico mantendrá su precio en 245.61 lempiras debido al apoyo económico temporal, mientras que el GLP vehicular aumentará 0.66 centavos y se comercializará a 50.25 lempiras.

Precios en San Pedro Sula

Mientras tanto, en San Pedro Sula, la gasolina superior incrementará 1.15 lempiras y su nuevo valor será de 136.66 lempiras por galón. La gasolina regular subirá 1.35 lempiras, situándose en 125.52 lempiras.

Asimismo, el kerosene bajará 6.12 lempiras y tendrá un precio de 128.18 lempiras, mientras que el diésel reducirá su costo en 3.07 lempiras, quedando en 133.39 lempiras.

El GLP doméstico se mantendrá en 224.47 lempiras gracias al apoyo económico temporal, en tanto que el GLP vehicular aumentará 0.66 centavos y pasará a costar 46.72 lempiras.

Según la Secretaría de Energía, para esta semana se reflejan rebajas en el kerosene y el diésel, mientras que el apoyo económico temporal continúa aplicándose a la gasolina regular y al GLP doméstico, en beneficio de la economía de los hogares hondureños.

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Redacción La Prensa
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