San Pedro Sula. La Secretaría de Energía (SEN) anunció rebajas en los precios de los combustibles para Honduras, las cuales entrarán en vigencia a partir del lunes 30 de noviembre de 2026 en las estaciones de servicio de todo el país.
En Tegucigalpa, el galón de gasolina súper registrará una disminución de 3.53 lempiras, ubicándose en un nuevo precio de 133.90 lempiras, mientras que la gasolina regular bajará 3.37 lempiras para cotizarse en 119.44 lempiras.
Por su parte, el diésel tendrá una reducción de 5.49 lempiras, quedando en 147.21 lempiras el galón, y el queroseno presentará la mayor rebaja con 6.75 lempiras menos, fijando su costo en 134.05 lempiras. Además, el GLP vehicular disminuirá 0.72 centavos para ubicarse en 62.36 lempiras.
Para San Pedro Sula, la gasolina súper reflejará una rebaja de 3.50 lempiras, pasando a costar 128.74 lempiras por galón, y la regular bajará 3.34 lempiras para situarse en 114.29 lempiras.
En la capital industrial, el diésel disminuirá 5.46 lempiras hasta alcanzar los 141.98 lempiras, el queroseno bajará 6.72 lempiras para quedar en 128.82 lempiras y el GLP vehicular reducirá 0.72 centavos, cotizándose en 58.35 lempiras.
Finalmente, las autoridades informaron que el cilindro de gas GLP doméstico mantendrá congelado su precio gracias al subsidio estatal, conservando un valor de 249.62 lempiras en Tegucigalpa —con un apoyo económico temporal de 93.36 lempiras— y de 228.47 lempiras en San Pedro Sula, donde el aporte gubernamental es de 90.88 lempiras.