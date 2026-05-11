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Niños siguen en clases bajo una galera: padre Leopoldo pide terminar escuela

El sacerdote Leopoldo Serrano volvió a denunciar el abandono del proyecto en la colonia San Francisco de Asís, en Macuelizo, Santa Bárbara. La escuela quedó en obra gris y los niños continúan recibiendo clases en condiciones precarias

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 11:48 -
  • Jessica Figueroa
Niños siguen en clases bajo una galera: padre Leopoldo pide terminar escuela

La colonia San Francisco de Asís, en Macuelizo, Santa Bárbara, vuelve a levantar la voz. El padre Leopoldo Serrano denunció que el proyecto comunitario quedó nuevamente abandonado, especialmente la construcción de la escuela, donde los niños siguen esperando aulas dignas. Los escolares siguen recibiendo clases a medias bajo sus aulas de aluminio, hasta donde las altas temperaturas hagan el aprendizaje soportable.

 Fotos: Cortesía padre Leopoldo

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Jessica Figueroa
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

Periodista de investigación, editora y cronista. Con 22 años en el periodismo escrito y multimedia. Con subespecialidades en diseño y edición gráfica e inteligencia artificial.

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