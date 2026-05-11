Niños siguen en clases bajo una galera: padre Leopoldo pide terminar escuela

La colonia San Francisco de Asís, en Macuelizo, Santa Bárbara, vuelve a levantar la voz. El padre Leopoldo Serrano denunció que el proyecto comunitario quedó nuevamente abandonado, especialmente la construcción de la escuela, donde los niños siguen esperando aulas dignas. Los escolares siguen recibiendo clases a medias bajo sus aulas de aluminio, hasta donde las altas temperaturas hagan el aprendizaje soportable.
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