Narcopolítica II: Señalan a exfuncionarios de coludirse con cárteles

La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) de Honduras presentó un requerimiento fiscal este miércoles contra varias personas supuestamente relacionadas con un caso de lavado de dinero y narcopolítica en el país.

Entre los acusados se encuentran el ex director del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano; el ex titular de la gerencia técnica, Elder Jacobo Goméz Gavarrete; su ex asistente, Iris María Sarmiento Ferreira; el gerente propietario de la empresa Inrimar, Devis Leonel Rivera Maradiaga, y su representante legal, Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, así como su hermana, Irza Fané Pacheco Murillo, representante legal de la empresa supervisora Arquitectura, Diseño y Construcción S. de R. L. (ARDIQCO).