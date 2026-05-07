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Congreso de Honduras aprueba beneficios fiscales para migrantes retornados

La nueva ley permitirá a migrantes retornados ingresar bienes y vehículos sin pagar impuestos en Honduras.

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 11:52 -
  • Kleymer Baquedano
Congreso de Honduras aprueba beneficios fiscales para migrantes retornados

El Congreso Nacional de Honduras aprobó en mayo de 2026 la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, una normativa orientada a apoyar a los ciudadanos que regresan al país mediante incentivos fiscales para la importación de bienes personales, maquinaria y vehículos.

 Foto: LA PRENSA

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Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

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