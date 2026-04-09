Llevan 16 guacamayas a la cuenca del río Cangrejal para ser liberadas

En un esfuerzo histórico que promete devolverle su esplendor natural a la cuenca del Cangrejal, es todo un hito ambiental

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 17:14 -
  • Carlos Molina
El grupo de guacamayas, símbolo patrio de Honduras, es el corazón de un ambicioso proyecto de reinserción, liderado por Macaw Mountain, aliados locales, ProAlas, tours operadores, Cámara de Turismo y alcaldía de La Ceiba. Ésta última aportó un fondo de 125 mil lempiras para la liberación progresiva de 16 ejemplares traídos este jueves desde Copán.

 Foto: Cortesía

carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

