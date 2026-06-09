Hasta 60 años de cárcel: así cambian las leyes contra el femicidio

Antes de morir, Elvia Mercedes Gómez López (foto) dejó grabadas algunas de las amenazas que, según sus familiares, recibió de su pareja Daniel Meraz, capturado este martes 9 de junio en Villanueva. Días después, el 3 de junio, la enfermera de 31 años fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en la colonia Santa Fe, en San Manuel, Cortés.
Periodista de investigación, editora y cronista. Con 22 años en el periodismo escrito y multimedia. Con subespecialidades en diseño y edición gráfica e inteligencia artificial.