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Hasta 60 años de cárcel: así cambian las leyes contra el femicidio

Reformas elevan hasta 40 años la pena por femicidio agravado y hasta 60 años las condenas acumuladas. Los ajustes permiten aumentar en una cuarta parte la pena en casos de tortura, violencia sexual, privación de libertad o cuando el crimen sea cometido por un agente del Estado

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 16:18 -
  • Jessica Figueroa
Hasta 60 años de cárcel: así cambian las leyes contra el femicidio

Antes de morir, Elvia Mercedes Gómez López (foto) dejó grabadas algunas de las amenazas que, según sus familiares, recibió de su pareja Daniel Meraz, capturado este martes 9 de junio en Villanueva. Días después, el 3 de junio, la enfermera de 31 años fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en la colonia Santa Fe, en San Manuel, Cortés.

Fotos: LA PRENSA/Chatgpt

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Jessica Figueroa
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

Periodista de investigación, editora y cronista. Con 22 años en el periodismo escrito y multimedia. Con subespecialidades en diseño y edición gráfica e inteligencia artificial.

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