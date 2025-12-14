Todo listo para el escrutinio especial de las elecciones generales

Tegucigalpa

Todo está listo para el desarrollo del escrutinio especial posterior a las elecciones generales de 2025. Así lo han asegurado dos de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo de garantizar un proceso transparente y abierto al control ciudadano. Unas 2,773 actas con inconsistencias en el nivel presidencial serán escrutadas.

La consejera del CNE, Cossette López-Osorio, a través de su social X, señaló que más de 170 cámaras estarán transmitiendo en vivo por YouTube cada etapa del proceso. Esto permitirá a la ciudadanía y a los partidos políticos dar seguimiento en tiempo real a las actividades relacionadas con el escrutinio.

Por su parte, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, expresó también en su cuenta de X que las actividades desarrolladas en el Centro Logístico Electoral (CLE) se llevan a cabo con total normalidad. Además, afirmó que se realizan bajo estrictos sistemas de seguridad, videovigilancia permanente y con el resguardo de las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional.

Además, detalló que ya fueron entregadas las credenciales a los miembros de las Juntas Especiales a cargo del escrutinio especial (JEVR), y que actualmente se avanza en el proceso de enrolamiento de este personal para garantizar su ingreso seguro a las instalaciones.

El consejero Marlon Ochoa cuestionó en X el alcance del escrutinio especial propuesto para la elección presidencial. Expuso que las consejeras del CNE solo quieren revisar 1,081 actas de un total de 19,167, lo que significa que se están ignorando miles de documentos que tienen problemas.

Según Ochoa, existen al menos 14,073 actas con inconsistencias relacionadas con el sistema biométrico. Otras 1,882 presentan falta de firmas, errores en la suma de votos o que no han sido recibidas. Esto eleva a 17,036 el total de actas con algún tipo de irregularidad que, a su criterio, deberían ser consideradas dentro del proceso de revisión.

Ante este escenario, Ochoa sostuvo que debe practicarse el conteo especial voto por voto de oficio en todas las actas presidenciales, sobre todo en aquellas que presentan inconsistencias.