Envían a Támara a cuatro implicados en supuesto fraude millonario en municipalidad de SPS

Juez en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción dictó este martes detención judicial contra Olga Estela Ávila, Luis Fernando Hernández, Malcon Jonathan Morales y Andrea Fabiola Perdomo, quienes están aparentemente implicados en un supuesto fraude de más de 45.5 millones de lempiras en perjuicio de la municipalidad de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés.
Los acusados deberán cumplir la medida en el Centro Penal de Támara, mientras continúa el proceso en su contra por los delitos relacionados con el desfalco de fondos públicos.
Las autoridades señalaron que el caso forma parte de las investigaciones por irregularidades financieras detectadas en la administración municipal y que, presuntamente, afectaron el patrimonio de la comuna sampedrana.
Juzgado programó la audiencia inicial para el próximo viernes 26 de septiembre, a las 8:00 de la mañana.
Acusaciones y detenidos
Según la acusación, entre julio de 2023 y abril de 2024 los investigados suscribieron 33 contratos fraudulentos con la empresa constructora Hercod S. de R.L., supuestamente destinados al mejoramiento vial de San Pedro Sula.
La lista de acusados incluye a Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega; Steven Adolfo Fajardo Vargas (yerno del alcalde Roberto Contreras); Josué David Fajardo Hernández (tío de Fajardo Vargas); José Antonio Juárez Pereira; Henry Geovanny Guzmán Girón; Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Marcos Jonathan Morales Corea.
También fueron requeridos los ex y actuales funcionarios municipales: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica (Gerencia de Infraestructura), Marlen Mena Gómez (exgerente financiero), Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal), Luis Enrique Saa (director de Proyectos) y Walter Cartagena Villagra (exdirector de Vías).