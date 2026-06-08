Tormenta Cristina activa alerta preventiva en Honduras y Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras.

En el caso costarricense, la Cruz Roja informó este lunes la desaparición de cinco personas luego del volcamiento de dos embarcaciones pequeñas frente a playa Negra y playa San Juanillo, en la provincia de Guanacaste. Los operativos de búsqueda se mantienen activos con apoyo del Servicio Nacional de Guardacostas.

En Costa Rica, las autoridades reportan personas desaparecidas debido al fuerte oleaje en la costa del Pacífico.

La tormenta tropical Cristina continúa generando efectos en la región centroamericana, donde las lluvias asociadas al fenómeno han provocado emergencias en varios países y mantienen en alerta preventiva a Honduras, Guatemala y El Salvador.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) de Costa Rica advirtió que las lluvias continuarán durante los próximos días, mientras la tormenta tropical se desplaza hacia el norte de Centroamérica, de forma paralela a la costa del océano Pacífico.

En Honduras, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) mantiene bajo alerta preventiva a nueve de los 18 departamentos del país durante un periodo de 72 horas, ante el incremento de lluvias, posibles crecidas repentinas y saturación de suelos.

Los departamentos bajo vigilancia son El Paraíso, Intibucá, Ocotepeque, Lempira, La Paz, Francisco Morazán, Comayagua, Choluteca y Valle, zonas que podrían registrar acumulados importantes de lluvia en las próximas horas.

Las autoridades hondureñas advirtieron además sobre el aumento del oleaje en el Golfo de Fonseca, lo que representa riesgo para comunidades costeras, pescadores artesanales y embarcaciones de pequeño calado.

En el occidente y sur del país, los principales riesgos se concentran en deslizamientos de tierra, crecidas de ríos y desbordamientos de quebradas, especialmente en áreas vulnerables o con deforestación.

Mientras tanto, en Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) se declaró en alerta ante la posibilidad de inundaciones y deslizamientos provocados por la saturación de suelos y las lluvias asociadas al fenómeno.

Las autoridades guatemaltecas señalaron que las precipitaciones podrían intensificarse en gran parte del territorio nacional debido a la influencia de la tormenta tropical, que continúa afectando la región del Pacífico.

En El Salvador, la Dirección General de Protección Civil emitió alerta naranja a nivel nacional, advirtiendo sobre el ingreso de humedad desde el océano Pacífico que incrementará la nubosidad y las lluvias.

El fenómeno también podría generar tormentas eléctricas, ráfagas de viento y anegamientos en zonas urbanas y rurales, por lo que se mantiene monitoreo constante en todo el país.

Ante este panorama regional, los países afectados han reiterado el llamado a la población a evitar exponerse en zonas de riesgo, especialmente cerca de ríos, quebradas, laderas inestables y áreas con historial de inundaciones.

Las autoridades insisten en que las condiciones meteorológicas podrían variar rápidamente en las próximas horas, por lo que recomiendan mantener medidas de prevención y atención a los avisos oficiales.