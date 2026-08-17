FBI participó: capturan a extraditable hondureño señalado de asesinato en Pensilvania

Pespire, Choluteca.

Este lunes fue capturado en Pespire, Choluteca, un hondureño requerido en extradición por la justicia estadounidense. Se trata de Darwin David Espinal del Cid, señalado por la presunta participación en el asesinato de una joven guatemalteca en Pensilvania.

La víctima de ese hecho es María Bernarda Popol Guerra, de 23 años, cuyo cuerpo fue localizado en Telford Borough, en el condado de Bucks, Pensilvania. La operación, a cargo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), contó con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Tras ser localizado en el municipio de Pespire, Espinal del Cid fue detenido y posteriormente sería trasladado hacia Tegucigalpa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El hondureño quedará a disposición de la autoridad judicial competente en la capital, donde continuará el procedimiento relacionado con la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.