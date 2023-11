Buscan ordenar planillas educativas en Honduras

Al finalizar el año escolar, autoridades de Educación desconocen el centro educativo en donde están asignados algunos docentes.

Ante la situación, la Dirección Departamental de Tegucigalpa y el distrito educativo número 9 hicieron un llamado a los maestros que no se encuentran laborando en su centro educativo correspondiente.

“La planilla dice una cosa, pero la realidad es otra. Pedí que me mandaran los datos, todos los centros educativos de los docentes, los que están y los que no están, entonces les preguntaba ¿por qué no están?, ¿cuál es el paradero de ellos?”, manifestó el director distrital Gerardo Solano.