Avión presidencial será subastado, la petición de Asfura a Tomás Zambrano

El presidente electo, Nasry Asfura, solicitó al Congreso Nacional la autorización urgente para vender el avión presidencial, una medida que busca priorizar los recursos del Estado frente a las múltiples carencias que enfrenta la población hondureña, según lo expuesto por Tomás Zambrano en su discurso inaugural como presidente del Congreso Nacional.
