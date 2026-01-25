  1. Inicio
Avión presidencial será subastado, la petición de Asfura a Tomás Zambrano

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, reveló la petición que le hizo el presidente electo, Nasry Juan Asfura, durante una llamada telefónica.

El presidente electo, Nasry Asfura, solicitó al Congreso Nacional la autorización urgente para vender el avión presidencial, una medida que busca priorizar los recursos del Estado frente a las múltiples carencias que enfrenta la población hondureña, según lo expuesto por Tomás Zambrano en su discurso inaugural como presidente del Congreso Nacional.

