Aumentan exportaciones de café en Honduras, pero amenaza la sequía

Alfonso Merlo, jefe de Ihcafe en El Paraíso, dijo: ”Pero nos preocupa la cosecha que inicia en octubre, por cómo se están preparando los productores para la ausencia de lluvias. Si el productor no prepara bien su finca, podría haber una caída. La producción depende de la fertilización y si no es adecuada, la tendencia es a la baja. A lo anterior se suma “el pronóstico del verano prolongado. En julio viene la primera fertilización, pero si el suelo no está húmedo por falta de lluvia, aunque fertilicemos, podría haber una defoliación en las plantas de café” advirtió.

De los productores de El Paraíso, que son unos 20,000, el 64% son pequeños productores, son los que más riesgo corren porque no hay acceso a insumos por condición económica.

Por su parte, Rubén Núñez, encargado de Ihcafe en Comayagua, detalló que “habrá un aumento de la producción en la cosecha que corresponde a 2022 y 2023. Es un incremento de un 20%. Pero para la cosecha que comienza en octubre, que corresponde a 2023 - 2024, tendremos una baja porque las fincas han quedado agotadas en muchos sectores pese a los esfuerzos de renovación”.

“En Comayagua están en riesgo las fincas de zonas bajas, donde no ha llovido”, dijo.