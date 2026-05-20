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Calor extremo en Honduras: qué es el golpe de calor y cómo prevenirlo

Honduras registra hasta 39 °C. Cenaos alerta sobre golpes de calor y recomienda medidas de prevención ante el aumento de temperaturas.

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 14:58 -
  • Kleymer Baquedano
Calor extremo en Honduras: qué es el golpe de calor y cómo prevenirlo

Honduras sufre altas temperaturas que en los últimos días han alcanzado hasta los 39 grados Celsius. “Son días difíciles”, indica el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), al menos hasta que inicie la temporada lluviosa, lo que podría ocurrir a finales de mayo o inicios de junio.

 Foto: LA PRENSA

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Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

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