Calor extremo en Honduras: qué es el golpe de calor y cómo prevenirlo

Honduras sufre altas temperaturas que en los últimos días han alcanzado hasta los 39 grados Celsius. “Son días difíciles”, indica el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), al menos hasta que inicie la temporada lluviosa, lo que podría ocurrir a finales de mayo o inicios de junio.
Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.