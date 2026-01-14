Agosto lidera exportaciones de camarón cultivado en Honduras

Teguicgalpa, Honduras.

Javier Amador, director ejecutivo de la Andah, explicó que existen varios factores que influyen en que agosto sea el mes con mayor volumen de exportación, siendo el principal que la mayoría de las fincas camaroneras realizan la siembra entre abril y mayo.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), el volumen exportado ascendió a 68,915,947 libras en 2025. De ese total, el 25.27 % se exportó en agosto, equivalente a 17,418,463 libras.

La exportación de camarón cultivado reportó variaciones mixtas durante el año. No obstante, de los 12 meses, agosto fue el que registró lo s mejores resultados en sus principales indicadores: producción y exportación.

Agregó que la cosecha del camarón cultivado tarda entre 90 y 120 días en alcanzar un peso promedio de 16 a 20 gramos, lo que coincide con los picos de exportación observados en el segundo semestre del año.

El informe de la Andah destaca que otros meses también registraron cifras relevantes, como enero de 2025, cuando se exportaron 13,216,969 libras, y octubre, con 12,288,016 libras.

En conjunto, enero, agosto y octubre concentraron 42,923,448 libras exportadas, lo que representa el 62.28 % del total anual.

En contraste, los meses con menor volumen de exportación durante el año fueron junio, con 4,740,324 libras; mayo, con 4,877,813 libras; y abril, con 4,880,017 libras.

El informe también señala que los volúmenes exportados en agosto de 2024 fueron menores, con 16,538,156 libras. Sin embargo, el mayor registro de los últimos cuatro años corresponde a 2022, con 23,033,929 libras, seguido de 2023, con 21,860,534 libras.

En el bienio 2024-2025, el volumen anual exportado aumentó de 63,680,419 a 68,915,947 libras, lo que representa un crecimiento de 5,235,528 libras, equivalente al 8.22 %.

Los dos principales mercados de destino del camarón hondureño fueron la Unión Europea, con 26,328,651 libras (38.20 % del total), y México, con 26,193,017 libras (38 %), consolidándose como los principales compradores del producto nacional.