Honduras endurece examen práctico de conducir en 2026

A partir de 2026, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en Honduras actualizó el examen práctico de manejo para hacerlo más riguroso. Entre los cambios se incluye una inspección técnica previa del vehículo, la ejecución de maniobras obligatorias específicas —como el viraje en U en tres puntos, reversa en Y y estacionamiento— y, en el caso de motocicletas, el control total del equilibrio.
Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.