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"Ya no tiene orden de captura": hija de Romeo Vásquez celebra amparo favorable

María Fernanda y Marvin Vásquez reaccionaron con alegría al amparo favorable que deja sin efecto la orden de captura contra Romeo Vásquez

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 10:34 -
  • Aneth Flores
Ya no tiene orden de captura: hija de Romeo Vásquez celebra amparo favorable

La resolución favorable de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a un recurso de amparo presentado por la defensa del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez provocó reacciones de celebración entre sus familiares, quienes manifestaron su esperanza de que pueda regresar a su hogar y defenderse en libertad.
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Aneth Flores
Aneth Flores
Periodista

Licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde 2024, redacta para la edición web de LA PRENSA, con experiencia en la cobertura de noticias nacionales, internacionales y sucesos.

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