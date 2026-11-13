"Ya no tiene orden de captura": hija de Romeo Vásquez celebra amparo favorable

La resolución favorable de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a un recurso de amparo presentado por la defensa del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez provocó reacciones de celebración entre sus familiares, quienes manifestaron su esperanza de que pueda regresar a su hogar y defenderse en libertad.
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Licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde 2024, redacta para la edición web de LA PRENSA, con experiencia en la cobertura de noticias nacionales, internacionales y sucesos.