Hall asegura que el CNE avanza pese a riesgos: "No me distraeré de mis responsabilidades"

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, dijo este sábado que la institución electoral avanza con "grandes esfuerzos" pese a diversos riesgos que enfrentan. "Avanzamos con enormes esfuerzos, superando retos y enfrentando riesgos que, incluso, pueden implicar nuestra libertad e integridad física", expresó Hall.

La consejera denunció una escalada de ataques, campañas de desinformación y amenazas de muerte en contra de ella y de su hija, al tiempo que reafirmó su convicción liberal y su compromiso de concluir el proceso tras las Elecciones Generales de 2025. Hall afirmó que el trabajo al frente del órgano electoral se desarrolla en un contexto cada vez más complejo, marcado por rumores infundados, señalamientos políticos falsos y ataques personales que, según dijo, han buscado desacreditar su labor y la del equipo del CNE.

"El sacrificio que se hace es enorme y se vuelve más complejo con las actuales campañas de desinformación, que no tienen fundamento alguno" aseguró.

La funcionaria reveló que los ataques han escalado en los últimos meses hasta convertirse en amenazas directas contra su vida y la de su hija, además de la difusión de supuestas afinidades políticas y "chismes de pasillo" que calificó de "odiosos" y carentes de sustento. Ante estos señalamientos, Hall dejó claro que su identidad política no está en duda: "Mi liberalismo es de familia, de cuna y de convicción", subrayó, cuestionando los intentos de sembrar sospechas sobre su posición ideológica en un momento clave del proceso electoral. Pese a este escenario, la presidenta del CNE aseguró que no se distraerá de sus responsabilidades institucionales y que continuará actuando con decencia y honestidad. "A pesar de lo que hagan, no me distraeré de mis responsabilidades y actuaré de la forma decente y honesta que siempre he hecho. ¡Yo no tengo precio! ", enfatizó. En su pronunciamiento, Hall también salió en defensa del personal del Consejo Nacional Electoral, que, según señaló, ha sido acusado sin pruebas ni argumentos válidos, en medio de la polarización política.