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Lago de Yojoa: destinos y actividades para Semana Santa

Restaurantes, hoteles, kayak, lanchas y cataratas: guía de destinos para disfrutar el Lago de Yojoa durante la Semana Santa.

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 00:00 -
  • Kleymer Baquedano
Lago de Yojoa: destinos y actividades para Semana Santa

Si usted está pensando qué hacer durante esta Semana Santa junto a su familia o amigos, le presentamos diversas opciones en el Lago de Yojoa. Este destino turístico se encuentra a una distancia aproximada de 84 a 95 kilómetros de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. El tiempo estimado de viaje es de 1 hora con 45 minutos a 2 horas, dependiendo del tráfico y del punto específico al que se dirija dentro de la zona del lago.

 Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA

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Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

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