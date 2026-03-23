Lago de Yojoa: destinos y actividades para Semana Santa

Si usted está pensando qué hacer durante esta Semana Santa junto a su familia o amigos, le presentamos diversas opciones en el Lago de Yojoa. Este destino turístico se encuentra a una distancia aproximada de 84 a 95 kilómetros de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. El tiempo estimado de viaje es de 1 hora con 45 minutos a 2 horas, dependiendo del tráfico y del punto específico al que se dirija dentro de la zona del lago.
Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.