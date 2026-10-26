¡Vuelen alto! Diez hermosas guacamayas vuelven a la vida silvestre en La Ceiba

Diez guacamayas rojas volvieron a desplegar sus alas en libertad este lunes 26 de octubre, en medio de las montañas y la vegetación de la cuenca del río Cangrejal, en La Ceiba. Su liberación representa un nuevo paso para recuperar la presencia de una de las aves más queridas y representativas de Honduras en los territorios que alguna vez fueron su hogar.
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Licenciada en Periodismo y máster en Gestión del Marketing Estratégico y Digital por Unitec, 2026. Periodista y cronista en LA PRENSA desde 2003 con experiencia en investigación, multimedia e IA aplicada a medios. Editora de País y San Pedro.