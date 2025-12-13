Godofredo Fajardo impulsa acreditación de 400 miembros de la DC en escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.

El intento Godofredo Fajardo, presidente de la Democracia Cristiana (DC), de acreditar a unos 400 integrantes del partido para el escrutinio especial de las elecciones generales llevó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a revisar el proceso, ante contradicciones internas formalizadas por la propia organización política. De acuerdo con registros del CNE, la acreditación de cerca de 400 personas a nombre de la DC fue impulsada por Fajardo, quien sostuvo que se trata de un derecho legal del partido y que las solicitudes fueron ingresadas en tiempo y forma mediante la plataforma oficial del organismo electoral. La acción contrastó con una nota fechada el 10 de diciembre, firmada por miembros del Directorio Nacional de la DC, entre ellos Angélica María Martín y Esteban Pineda, en la que solicitaron expresamente al CNE no acreditar representantes del partido para el proceso de recuento y verificación especial.

En el documento, los directivos argumentaron que la DC no contaba con personal propio y advirtieron sobre el riesgo de que las credenciales pudieran ser utilizadas por militantes de otros partidos políticos. También señalaron que la organización no acreditó miembros en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) durante la jornada electoral, por lo que consideraban coherente mantener la misma postura en el escrutinio especial.

Pese a ello, el CNE detectó posteriormente una contradicción: en su plataforma oficial se registraron alrededor de 400 solicitudes de acreditación a nombre de la DC. Ante esta discrepancia, la consejera Cossette López-Osorio, consejera vocal del organismo electoral, emitió el 12 de diciembre un memorándum en el que exigió al partido una aclaración formal sobre su posición institucional y los criterios adoptados. La respuesta de la DC evidenció una fractura interna. Por un lado, Fajardo Ramírez rechazó la validez de la nota del 10 de diciembre, al sostener que no fue aprobada en una sesión formal del Directorio Nacional, y afirmó que fue él quien impulsó la acreditación de los cerca de 400 integrantes para el escrutinio especial.

Sin embargo, el 13 de diciembre, la mayoría de los miembros del Directorio Nacional remitió una nueva comunicación al CNE en la que reafirmó que la nota del 10 de diciembre constituye la posición institucional oficial de la DC. En ese escrito, desconocieron la validez de las acreditaciones registradas al señalar que no fueron producto de una decisión colegiada. Los directivos indicaron que su postura responde a un criterio de coherencia institucional y a la necesidad de proteger la integridad y la identidad política del partido. Además, aclararon que el nombre de Ana Méndez consignado en la nota original correspondía en realidad a Felicito Ávila Ordóñez, quien se retiró de la reunión por un asunto urgente.