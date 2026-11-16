La exdiputada hondureña Gladis Aurora López confirmó que perdió de manera permanente la audición de uno de sus oídos, como consecuencia de las lesiones que sufrió durante el ataque con un artefacto explosivo registrado el pasado 8 de enero en las instalaciones del Congreso Nacional.
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