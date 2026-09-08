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"Fuerza maligna": Pastor Roy Santos se pronuncia tras ritual de Nasry Asfura en Copán Ruinas

Tras el ritual en el que participó Asfura, el pastor Roy Santos culpó al gobierno de la expresidenta Xiomara Castro por dejar "anclada una fuerza espiritual maligna en Casa Presidencial"

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 10:07 -
  • Redacción La Prensa
Fuerza maligna: Pastor Roy Santos se pronuncia tras ritual de Nasry Asfura en Copán Ruinas

El pastor Roy Santos cuestionó la participación del presidente Nasry Asfura en un ritual realizado en Copán Ruinas y aseguró que la actividad representa una práctica religiosa que, desde su interpretación de la fe cristiana, no es compatible con las enseñanzas de la Biblia.
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