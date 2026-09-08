"Fuerza maligna": Pastor Roy Santos se pronuncia tras ritual de Nasry Asfura en Copán Ruinas

El pastor Roy Santos cuestionó la participación del presidente Nasry Asfura en un ritual realizado en Copán Ruinas y aseguró que la actividad representa una práctica religiosa que, desde su interpretación de la fe cristiana, no es compatible con las enseñanzas de la Biblia.
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