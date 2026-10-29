Fotos inéditas de la devastación causada por el huracán Mitch en Honduras

Este 29 de octubre de 2026 se cumplen 28 años de uno de los episodios más devastadores en la historia de Honduras: el paso del huracán Mitch, fenómeno meteorológico que dejó miles de víctimas, comunidades inundadas y pérdidas humanas y económicas que marcaron al país durante décadas. Las fotografías de Diario LA PRENSA permiten recordar la magnitud de aquella catástrofe ocurrida en octubre de 1998.
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