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Fotos inéditas de la devastación causada por el huracán Mitch en Honduras

El fenómeno provocó miles de muertes, destruyó viviendas, carreteras y puentes, y golpeó con fuerza el valle de Sula y la costa norte de Honduras a finales de octubre de 1998

Fotos inéditas de la devastación causada por el huracán Mitch en Honduras

Este 29 de octubre de 2026 se cumplen 28 años de uno de los episodios más devastadores en la historia de Honduras: el paso del huracán Mitch, fenómeno meteorológico que dejó miles de víctimas, comunidades inundadas y pérdidas humanas y económicas que marcaron al país durante décadas. Las fotografías de Diario LA PRENSA permiten recordar la magnitud de aquella catástrofe ocurrida en octubre de 1998.
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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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