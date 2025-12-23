Foro Madrid pide a Salvador Nasralla aceptar los resultados preliminares

El Foro Madrid publicó este martes un pronunciamiento dirigido a Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, en el que lo acusa de actuar como un factor de desestabilización política tras los comicios generales celebrados el pasado 30 de noviembre.
En el comunicado, el foro afirma que “Nasralla debe asumir su derrota”, y lo señala como “aliado de los Zelaya y ex vicepresidente de Xiomara”, a quien califica como “un agente desestabilizador servil a la izquierda”.
Según el pronunciamiento, Nasralla estaría intentando “obstruir el escrutinio, deslegitimar al Consejo Nacional Electoral y sembrar caos y violencia en las calles”, en referencia, entre otros hechos, a los incidentes ocurridos recientemente en los que resultaron heridos tres militantes del Partido Nacional.
El Foro Madrid sostiene que estas acciones se realizan “todo sin pruebas ni sustento legal”, y atribuye la conducta del candidato liberal a una estrategia política que, según el pronunciamiento, ha sido aplicada en otros países.
“Su errática conducta responde al mismo libreto que la izquierda radical ha aplicado en otros países: desconocer las reglas, presionar a las instituciones y preparar el terreno para el conflicto solo porque el resultado no le favorece”, señaló la publicación de X.
El pronunciamiento advierte que Honduras no debe “volver a caer en manos” de actores políticos que, según el texto, utilizan el desorden y la confrontación como herramienta política, ni convertirse en rehén de proyectos autoritarios o ambiciones personales.
Además, el Foro Madrid afirmó que la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas debe prevalecer, y exhorta a respetar el proceso electoral y las decisiones de las instituciones correspondientes.
Panorama electoral
Mientras tanto, el escrutinio especial avanza lentamente y mantiene al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, al frente de la contienda presidencial, de acuerdo con datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), en un contexto marcado por tensiones políticas y llamados a acelerar el proceso.
Según el CNE, Asfura lidera con 1,472,062 votos (40.29 %), seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,443,631 sufragios (39.52 %). El organismo electoral tiene plazo hasta el 30 de diciembre para oficializar el cómputo final.
En tercer lugar se ubica la candidata del partido Libre, Rixi Moncada, quien no reconoce los resultados y ha solicitado la nulidad de las elecciones, con 700,043 votos (19.18 %), tras el escrutinio del 99.92 % de las actas.