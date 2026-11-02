Entre flores, coronas y nostalgia, hondureños recuerdan a sus seres queridos en el Día de los Difuntos

Con coronas, arreglos florales y mucha nostalgia, cientos de hondureños llegaron este lunes 2 de noviembre a los cementerios del país para conmemorar el Día de los Difuntos, una fecha dedicada a recordar y honrar la memoria de familiares y amigos que han fallecido.
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Licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde 2024, redacta para la edición web de LA PRENSA, con experiencia en la cobertura de noticias nacionales, internacionales y sucesos.