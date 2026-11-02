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Entre flores, coronas y nostalgia, hondureños recuerdan a sus seres queridos en el Día de los Difuntos

Cientos de hondureños visitaron los cementerios este 2 de noviembre para recordar a sus seres queridos en medio de cifras alarmantes de homicidios y accidentes

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 12:40 -
  • Aneth Flores
Entre flores, coronas y nostalgia, hondureños recuerdan a sus seres queridos en el Día de los Difuntos

Con coronas, arreglos florales y mucha nostalgia, cientos de hondureños llegaron este lunes 2 de noviembre a los cementerios del país para conmemorar el Día de los Difuntos, una fecha dedicada a recordar y honrar la memoria de familiares y amigos que han fallecido.

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
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Aneth Flores
Aneth Flores
Periodista

Licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde 2024, redacta para la edición web de LA PRENSA, con experiencia en la cobertura de noticias nacionales, internacionales y sucesos.

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