El choro y el vino impregnarán a La Esperanza con sabor y colores lencas

En el altiplano hondureño, donde el frío abraza las montañas y la cultura lenca se respira en cada rincón, La Esperanza se prepara para vivir uno de sus fines de semana más esperados: el Festival Nacional del Choro y el Vino, una celebración donde la gastronomía, el arte, la música y la tradición se unen alrededor de un protagonista muy especial.
Periodista de investigación, editora y cronista. Con 22 años en el periodismo escrito y multimedia. Con subespecialidades en diseño y edición gráfica e inteligencia artificial.