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El choro y el vino impregnarán a La Esperanza con sabor y colores lencas

Desde el viernes y hasta el domingo, el festival tiene como protagonista al choro, un hongo de intenso color rojo que brota en esta época y forma parte de los sabores tradicionales de la cultura lenca. Conozca las actividades que tienen preparadas

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 11:56 -
  • Jessica Figueroa
El choro y el vino impregnarán a La Esperanza con sabor y colores lencas

En el altiplano hondureño, donde el frío abraza las montañas y la cultura lenca se respira en cada rincón, La Esperanza se prepara para vivir uno de sus fines de semana más esperados: el Festival Nacional del Choro y el Vino, una celebración donde la gastronomía, el arte, la música y la tradición se unen alrededor de un protagonista muy especial.

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Jessica Figueroa
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

Periodista de investigación, editora y cronista. Con 22 años en el periodismo escrito y multimedia. Con subespecialidades en diseño y edición gráfica e inteligencia artificial.

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