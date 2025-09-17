  1. Inicio
Muere Novatus Rugambwa, nuncio apostólico que sirvió en Honduras

Monseñor Rugambwa murió en Roma este día. La Conferencia Episcopal de Honduras emitió un comunicado

El nuncio apostólico tanzano Novatus Rugambwa.

San Pedro Sula.

Novatus Rugambwa, quien fuera nuncio apostólico del papa Francisco en Honduras entre 2015 y 2019, murió este miércoles en Roma, Italia.

La Conferencia Episcopal de Honduras anunció la muerte de monseñor Rugambwa con el siguiente mensaje: “Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras (C.E.H.) nos unimos en oración por el eterno descanso de S.E.R. Mons. Novatus Rugambwa, quien ha sido llamado a la Casa del Padre en Roma en este día”, cita el pronunciamiento emitido por la Iglesia Católica dirigido a monseñor Simón Bolívar Sánchez Carrión, Nuncio Apostólico del Papa León XIV.

Vaticano destaca caminata de iglesias por la paz y unidad en Honduras

Los obipos hondureños describieron al originario de Tanzania como un "un pastor de la Iglesia, hombre de Dios caracterizado por su valor, integridad, amor y fiel apego al evangelio".

“Su vida sacerdotal fue un ejemplo de entrega generosa y de fidelidad inquebrantable a la misión de Cristo y de su Iglesia”, resaltaron.

¿Quién fue?

Novatus Rugambwa (1957-2025) fue un arzobispo y diplomático católico originario de Bukoba, Tanzania. Ordenado sacerdote en 1986, cursó estudios de Derecho Canónico y se formó en la Pontificia Academia Eclesiástica, lo que lo llevó a ingresar en 1991 al Servicio Diplomático de la Santa Sede.

En su trayectoria sirvió en nunciaturas de varios continentes —entre ellas Panamá, República del Congo, Pakistán, Nueva Zelanda e Indonesia— y en 2007 fue nombrado Subsecretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes y de los Itinerantes.

Posteriormente, el papa Benedicto XVI lo designó Nuncio Apostólico en Angola y Santo Tomé y Príncipe en 2010, iniciando así su misión como embajador del Vaticano.

Más adelante ejerció como Nuncio en Honduras (2015) y, bajo el pontificado de Francisco, en Nueva Zelanda y en varios países del Pacífico (2019). Reconocido por su labor en favor del diálogo y la presencia de la Iglesia en contextos diversos.

