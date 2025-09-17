Muere Novatus Rugambwa, nuncio apostólico que sirvió en Honduras

San Pedro Sula.

Novatus Rugambwa, quien fuera nuncio apostólico del papa Francisco en Honduras entre 2015 y 2019, murió este miércoles en Roma, Italia. La Conferencia Episcopal de Honduras anunció la muerte de monseñor Rugambwa con el siguiente mensaje: “Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras (C.E.H.) nos unimos en oración por el eterno descanso de S.E.R. Mons. Novatus Rugambwa, quien ha sido llamado a la Casa del Padre en Roma en este día”, cita el pronunciamiento emitido por la Iglesia Católica dirigido a monseñor Simón Bolívar Sánchez Carrión, Nuncio Apostólico del Papa León XIV.

Los obipos hondureños describieron al originario de Tanzania como un "un pastor de la Iglesia, hombre de Dios caracterizado por su valor, integridad, amor y fiel apego al evangelio". “Su vida sacerdotal fue un ejemplo de entrega generosa y de fidelidad inquebrantable a la misión de Cristo y de su Iglesia”, resaltaron.



¿Quién fue?