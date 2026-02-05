"Tenemos derecho a una jornada": Exviceministro Brian Erazo defiende su plaza

El exviceministro aseguró que los señalamientos en su contra responden a su oposición a la privatización del sistema de salud y que su plaza fue asignada conforme a la ley

Tenemos derecho a una jornada: Exviceministro Brian Erazo defiende su plaza

Brian Erazo fue viceministro de la Secretaría de Salud en el Gobierno de la presidenta Castro.

 Foto: Cortesía/La Prensa
Tegucigalpa, Honduras.

El exviceministro de Salud, Brian Martín Erazo Muñoz, reaccionó este miércoles a la publicación de LA PRENSA que reveló que adquirió una plaza permanente como médico general de guardia un día antes de que concluyera el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el 27 de enero de 2026.

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, Erazo calificó la información como una “publicación malintencionada” y aseguró que el señalamiento busca “vulnerar su imagen”, en un contexto —según expresó— de confrontación por su postura crítica frente a procesos de privatización en el sector salud.

Erazo negó haber acumulado cargos o salarios durante su gestión como viceministro, y sostuvo que su nombramiento en una plaza médica se enmarca dentro de los derechos que, asegura, le asisten como profesional de la salud.

"A pesar de nuestra vocación de servicio público, durante años muchos profesionales jóvenes enfrentamos barreras injustificadas para ingresar al servicio público, aun contando con las competencias, credenciales e interés necesarios", escribió

"Como médicos(as), tenemos derecho a una jornada laboral que fue establecida hace décadas en el Estatuto del Médico Empleado. Dicho estatuto define que la jornada ordinaria es de 6 horas y que las de guardias no deben exceder las 72 horas (6 guardias)", agregó.

Admitió que el salario de una plaza como médico general de guardia (plaza en la que fue nombrado) es de 36,000 lempiras brutos, que con deducciones correspondientes se traduce en 29,000 lempiras

"Toda esta información es verificable en el documento citado en la nota que circula, la cual intenta descalificar sin sustento", señaló.

“Gracias a la decisión política de la primera mujer Presidenta de la República, la asignación de plazas de médicos(as) se multiplicó por más de cuatro, beneficiando a más de 5,000 colegas”, agregó el exfuncionario.

Secretaria que firmó nombramientos en Salud recibió cargo de L70 mil

Repartición de plazas

Las declaraciones de Erazo surgen tras documentos en poder de LA PRENSA Premium que muestra que en los meses previos a la finalización del Gobierno de Castro, se otorgaron plazas y nombramientos con altos salarios dentro de la Secretaría de Salud a varios exfuncionarios, en lo que fuentes consultadas describen como "un intercambio de favores".

Entre los casos figura el de la exministra de Salud, Carla Paredes, quien cuatro meses antes de presentar su renuncia recibió una plaza como médico general de guardia en el Hospital de San Lorenzo, Valle, con un salario mensual de 105 mil lempiras.

Asimismo, los registros administrativos indican que la exviceministra Nerza Paz fue nombrada como médico interino durante los primeros seis meses de 2025, con un sueldo de 95 mil lempiras, a pesar de estar jubilada.

En el caso de la exsecretaria general Berta Hernández, los documentos señalan que se le asignó una plaza técnica con una remuneración de 70 mil lempiras mensuales.

Por su parte, el exviceministro Brian Erazo figura con un nombramiento realizado justamente un día antes de la culminación del Gobierno en una plaza como médico de guardia, con un salario de 36 mil lempiras.

Redacción web
Unidad de Investigación y Datos
premium@laprensa.hn

Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

