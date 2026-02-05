"Tenemos derecho a una jornada": Exviceministro Brian Erazo defiende su plaza

Tegucigalpa, Honduras.

El exviceministro de Salud, Brian Martín Erazo Muñoz, reaccionó este miércoles a la publicación de LA PRENSA que reveló que adquirió una plaza permanente como médico general de guardia un día antes de que concluyera el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, el 27 de enero de 2026.

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, Erazo calificó la información como una “publicación malintencionada” y aseguró que el señalamiento busca “vulnerar su imagen”, en un contexto —según expresó— de confrontación por su postura crítica frente a procesos de privatización en el sector salud.

Erazo negó haber acumulado cargos o salarios durante su gestión como viceministro, y sostuvo que su nombramiento en una plaza médica se enmarca dentro de los derechos que, asegura, le asisten como profesional de la salud.

"A pesar de nuestra vocación de servicio público, durante años muchos profesionales jóvenes enfrentamos barreras injustificadas para ingresar al servicio público, aun contando con las competencias, credenciales e interés necesarios", escribió

"Como médicos(as), tenemos derecho a una jornada laboral que fue establecida hace décadas en el Estatuto del Médico Empleado. Dicho estatuto define que la jornada ordinaria es de 6 horas y que las de guardias no deben exceder las 72 horas (6 guardias)", agregó.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Admitió que el salario de una plaza como médico general de guardia (plaza en la que fue nombrado) es de 36,000 lempiras brutos, que con deducciones correspondientes se traduce en 29,000 lempiras

"Toda esta información es verificable en el documento citado en la nota que circula, la cual intenta descalificar sin sustento", señaló.

“Gracias a la decisión política de la primera mujer Presidenta de la República, la asignación de plazas de médicos(as) se multiplicó por más de cuatro, beneficiando a más de 5,000 colegas”, agregó el exfuncionario.