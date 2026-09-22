¿Qué busca Honduras en Nueva York? Así transcurrió la agenda de Asfura

Nueva York, Estados Unidos. Nasry Juan Asfura Zablah, presidente de Honduras, cumplió este lunes 21 de septiembre una agenda de trabajo en Nueva York, Estados Unidos, como parte de las actividades relacionadas con la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Uno de los encuentros centrales de su jornada fue su participación como orador en el Concordia Annual Summit 2026, donde conversó con el periodista Gustau Alegret sobre las prioridades de su administración y distintos temas de interés para Honduras.

Durante el diálogo se abordaron asuntos relacionados con la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos, entre ellos seguridad, migración, comercio, inversión, generación de empleo y estabilidad regional.

En las actividades, Asfura estuvo acompañado por integrantes de su equipo económico y diplomático, entre ellos Epaminondas Marinakys, ministro asesor de Promoción de Inversiones; Roberto Fernando Lagos, presidente del Banco Central de Honduras; y Mireya Agüero, secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

También formaron parte de la delegación Roberto Flores Bermúdez, embajador de Honduras ante Estados Unidos, y Guillermo Peña, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

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La agenda incluyó además reuniones con representantes del sector financiero internacional. Entre ellas se contemplaron encuentros con ejecutivos de Citi, con quienes se analizaron oportunidades relacionadas con inversión, financiamiento y proyectos para el desarrollo energético del país.

Citi ha manifestado interés en mantener el diálogo con el Gobierno hondureño y explorar oportunidades de inversión. Ejecutivos de la institución, entre ellos Pablo del Valle, responsable para Centroamérica y el Caribe, y Alejandro Gómez, Citi Country Officer y Banking Head de Honduras, han sostenido anteriormente reuniones con Asfura y miembros de su gabinete.

Estos acercamientos buscan, según la información proporcionada, fortalecer los vínculos de Honduras con los mercados internacionales de capital y explorar mecanismos de financiamiento que puedan contribuir al crecimiento económico y al desarrollo de proyectos en el país.

La agenda presidencial también incluyó gestiones relacionadas con la cooperación internacional frente a los efectos del cambio climático y la sequía que afecta a Honduras. El tema fue abordado previo a la participación del mandatario en las actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La presencia de la delegación hondureña en Nueva York combina así actividades diplomáticas, económicas y de cooperación internacional, con reuniones orientadas a fortalecer relaciones con gobiernos, organismos y representantes del sector financiero.

Con esta agenda, el Gobierno hondureño busca promover oportunidades de inversión, fortalecer la cooperación internacional y avanzar en iniciativas vinculadas con el desarrollo económico y energético del país durante la participación de Honduras en la semana de alto nivel de la ONU.