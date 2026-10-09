Huracán Isaías pone en alerta a hondureños en Alabama, Florida y Georgia

Miami, Florida. Los hondureños que residen en Florida, Alabama, Georgia y otros estados del sureste de Estados Unidos deben mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades ante el avance del huracán Isaías, que este viernes 9 de octubre alcanzó la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 120 millas por hora (195 kilómetros por hora). El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el fenómeno se encontraba a unas 240 millas (390 kilómetros) al sur de Pensacola, Florida, y a aproximadamente 170 millas (275 kilómetros) al sureste de la desembocadura del río Misisipi.

El sistema avanzaba hacia el norte-noreste a una velocidad de 15 millas por hora (24 kilómetros por hora), con posibilidades de tocar tierra entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, en la zona costera entre Alabama y Florida. La amenaza meteorológica mantiene en alerta a millones de personas, especialmente a quienes viven en comunidades costeras y zonas susceptibles a inundaciones.

Alertan por inundaciones y cortes de energía

El NHC advirtió que el sistema podría provocar fuertes lluvias en la costa central del golfo de Estados Unidos y en gran parte del sureste durante el fin de semana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Isaías traerá áreas de fuertes lluvias al centro de la costa del golfo de Estados Unidos y gran parte del sureste hasta el fin de semana. Será posible que se produzcan inundaciones repentinas y urbanas considerables, junto con inundaciones significativas de los ríos”, alertó el organismo.

Las autoridades también recomendaron prepararse para posibles interrupciones prolongadas del servicio eléctrico, especialmente en las zonas expuestas al impacto del huracán. Ante la amenaza, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el despliegue de más de 12,000 oficiales, incluidos 5,000 integrantes de la Guardia Nacional. En Alabama, la gobernadora Kay Ivey declaró el estado de emergencia en 40 condados. Además de Florida y Alabama, el sistema representa una amenaza para Misisipi, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. De acuerdo con las estimaciones citadas, más de 20 millones de personas viven en áreas que podrían estar expuestas a sus efectos.

¿Qué deben tomar en cuenta los hondureños?

Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2024, publicada por la Oficina del Censo de Estados Unidos, Florida registra una población estimada de 181,260 personas de origen hondureño. La cifra corresponde a personas que reportaron origen hondureño, no exclusivamente a ciudadanos nacidos en Honduras. Los hondureños que viven en los estados bajo alerta deben mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades locales, comprobar si su condado tiene órdenes de evacuación y evitar desplazarse por calles inundadas. También es recomendable preparar documentos de identidad y migratorios, medicamentos, agua potable, alimentos no perecederos, linternas y baterías, además de mantener cargados los teléfonos celulares y comunicar a sus familiares cualquier cambio de ubicación.