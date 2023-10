Henrry Meza, hondureño que viste a famosos en Estados Unidos

¿Qué es lo más próximo en sus planes?

Ahorita, el 25 de noviembre, tengo un ‘fashion show’ y esta vez me toca ser anfitrión, porque vienen de otros lados de Estados Unidos. Entonces, voy a hacer una colección para presentarla ese día y el 2 de diciembre también voy a presentar otra colección.

¿Extraña su país?, ¿por qué salió?

Honduras es mi país bello, lo extraño y fue difícil tomar esta decisión, pero vi que no llegaba a la idea que yo quería, al sueño que yo tenía. Mis sueños eran tan grandes que yo me dije: ‘bueno, en este país lo único que voy a lograr es lo que he logrado hasta ahora’. Entonces me veía muy pequeño, cuando me salieron los papeles. Ahora tengo más de 20 años de estar aquí en Miami, instalado con una tienda.

¿Qué siente cuando una persona lo ve como referente?

He tenido la oportunidad de vestir a algunas personas famosas e incluso para el Miss Universo, que es el certamen más grande del mundo, y el miss mundo.

Estoy cumpliendo ese sueño que tanto tuve de niño y, como les digo, si tú lo puedes creer, lo puedes lograr, ese es mi lema. Me dicen algunas personas que soy como un referente o inspiración y eso también me agrada y me me llena de satisfacción, que mi ejemplo sirva para otras personas, para animarse, para para poder impulsarse.

¿Cuál fue la cosa más difícil que enfrentó al llegar a Estados Unidos?

Cuando llegué a este país lo más difícil fue el idioma, no fue un obstáculo que me hizo dudar, pero sí fue un poquito difícil, pero, bueno, gracias a Dios tengo la oportunidad de expandirme y superarme cada día.

¿Cuándo fue la primera vez dijo ‘lo logré’?

Cuando hice un ‘fashion’ show y fueron 1,400 personas. Eso día dije yo ‘guao’, es increíble como la gente cree en mí y la gente valora tu trabajo, que es muy importante.