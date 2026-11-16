Atlanta, Estados Unidos. Ada Evila Serrano Núñez, de 72 años y originaria de Honduras, es la exfuncionaria diplomática hondureña que fue arrestada por autoridades federales de Estados Unidos por su presunta participación en una trama de sobornos y lavado de dinero mientras se desempeñaba como cónsul general en Atlanta, Georgia. Serrano ocupó la representación consular de Honduras en esa ciudad desde julio de 2022 hasta marzo de 2026. Durante ese período, el consulado ofrecía servicios gubernamentales a hondureños que residían o visitaban Estados Unidos, entre ellos la expedición de pasaportes, documentos de viaje, trámites notariales y registros civiles. Su nombre pasó a ocupar la atención de las autoridades estadounidenses luego de que un gran jurado en Atlanta presentara, el 1 de septiembre de 2026, una acusación formal en su contra. La exdiplomática enfrenta tres cargos: exigir sobornos, conspirar para exigir sobornos y conspirar para cometer lavado de dinero.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), este caso representa el primer procesamiento realizado bajo la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés), normativa que prohíbe a funcionarios extranjeros exigir o aceptar sobornos mientras se encuentren en territorio estadounidense o de empresas estadounidenses.

¿De qué acusan a la excónsul hondureña?

Según los documentos judiciales, Serrano habría utilizado su posición como cónsul general para exigir pagos ilegales a cambio de facilitar citas en la sede diplomática. El esquema habría beneficiado a los clientes de Consular Services Company, una empresa con sede en Tennessee que organizaba citas y transporte para personas que necesitaban realizar trámites consulares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades sostienen que, después de asumir el cargo, la exfuncionaria exigió a la empresa el pago de sobornos en efectivo por cada persona que trasladara al consulado. A cambio, sus clientes podían acceder a las citas necesarias para gestionar pasaportes, documentos de identidad y otros servicios oficiales. Para coordinar las operaciones, Serrano habría dado instrucciones a terceros, entre ellos Mario Antonio Castellanos Velásquez, un exempleado del consulado, para que mantuvieran contacto con personas vinculadas a la empresa y garantizaran el ingreso de sus clientes una vez realizado el pago. La investigación también señala que la excónsul habría involucrado a sus dos hijos adultos, Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano, en el manejo del dinero. Según la acusación, ambos recibían parte de los pagos en efectivo y posteriormente realizaban depósitos en sus cuentas bancarias personales, con cantidades que oscilaban entre 100 y 6,000 dólares. El DOJ sostiene que el esquema habría generado más de 375,000 dólares en sobornos. Además, los investigadores indican que Serrano habría tomado medidas para evitar que se descubriera la operación, como utilizar aplicaciones de comunicación encriptadas y limitar la cantidad de citas diarias asignadas a los clientes de la empresa. En uno de los episodios descritos por las autoridades, la exdiplomática habría expresado temor por la posible presencia de cámaras y micrófonos en el consulado. En una conversación citada en los documentos judiciales, dijo: “Puede que haya cámaras. Tengo miedo, por favor, ten cuidado. . . . Quiero mirar debajo de mi escritorio porque ahí es donde ponen los micrófonos”.

¿Quiénes más fueron detenidos?