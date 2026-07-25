Incendios en España ponen en alerta a miles de hondureños que viven en Madrid y Ávila

Madrid, España.

Los dos grandes incendios forestales que permanecen fuera de control en el centro de España han obligado a evacuar y confinar a 88,620 personas en las provincias de Madrid y Ávila, una situación que mantiene en alerta a las autoridades y genera preocupación entre la comunidad hondureña residente en ese país.

Madrid, una de las ciudades con mayor presencia de hondureños en el extranjero, concentra más de 36,000 connacionales, según datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, por lo que la emergencia es seguida de cerca por familiares y amigos desde Honduras.

De acuerdo con el Ministerio del Interior de España, 59,488 personas han sido evacuadas y otras 29,132 permanecen confinadas en distintos municipios afectados por el avance de las llamas, impulsadas por fuertes vientos, altas temperaturas y una compleja geografía montañosa.

En la sierra oeste de Madrid, las autoridades reportan 50,620 personas afectadas, de las cuales 29,488 fueron evacuadas y 21,132 permanecen confinadas. En la vecina provincia de Ávila, el número de afectados asciende a 38,000 personas, entre 30,000 desalojadas y 8,000 confinadas.

Los incendios han devastado miles de hectáreas de vegetación. Datos preliminares del Ministerio del Interior indican que en Ávila han sido consumidas entre 13,000 y 15,000 hectáreas, mientras que en Madrid el fuego ha arrasado cerca de 10,000 hectáreas, aunque las autoridades regionales elevan esa cifra a 12,000 hectáreas.

El avance de las llamas también ha obligado al cierre de numerosas carreteras debido a las condiciones extremas del terreno y a un viento cambiante que dificulta las labores de control y extinción.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno español asumió el mando único de las operaciones y desplegó 1,201 militares, apoyados por 400 medios terrestres, más de 1,300 agentes de las fuerzas de seguridad, 110 efectivos de Protección Civil y más de 20 aeronaves.

El operativo también cuenta con el respaldo de los servicios de emergencia de las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León, así como con ayuda internacional enviada por Grecia, Italia, Turquía y Portugal, que han movilizado aeronaves y personal especializado para combatir el fuego.

La emergencia ocurre en una de las regiones españolas donde reside una importante comunidad hondureña. Según cifras oficiales y estimaciones diplomáticas, más de 221,000 hondureños viven en España, mientras que otras proyecciones sitúan la cifra cerca de 250,000 personas.

De ese total, alrededor de 77,409 hondureños cuentan con residencia legal vigente, de acuerdo con datos del Ministerio de Inclusión de España. Asimismo, se estima que decenas de miles permanecen en procesos de regularización o en situación migratoria irregular.

Madrid representa uno de los principales destinos para los migrantes hondureños, quienes se desempeñan en sectores como el servicio doméstico, la construcción, la hostelería y el cuidado de personas mayores.

Hasta el momento, las autoridades españolas no han informado sobre hondureños entre las personas lesionadas o fallecidas a causa de los incendios, aunque la emergencia continúa activa y bajo constante monitoreo.

Los equipos de rescate mantienen las labores para proteger a la población y evitar que las llamas alcancen nuevas zonas habitadas, mientras miles de familias permanecen fuera de sus hogares a la espera de que las condiciones permitan regresar con seguridad.

Las autoridades españolas han pedido a la población respetar las órdenes de evacuación y confinamiento, ya que las condiciones meteorológicas siguen favoreciendo la propagación del fuego y mantienen elevado el riesgo en las áreas afectadas.